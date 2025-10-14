Юрист Кофанов рассказал, что за больничный по обману придется вернуть деньги
Если человек пытается обманным путем получить больничный, чтобы отправиться на отдых, его могут ждать неприятные последствия. Подробнее рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в беседе с «Абзацем».
По словам эксперта, при выявлении мошенничества со стороны пациента медицинское учреждение может обнулить оплату больничного листа.
«Я встречался лично с ситуацией, когда человек действительно брал больничный и потом приезжал загорелый. В случае если об этом узнает медицинское учреждение, оплата больничного снижается до нуля», — отметил специалист.
Он напомнил, что соответствующие средства считаются государственными. При обмане власти вправе потребовать сумму обратно.