Максимальная ставка в крупнейших банках составила 12,85% годовых

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках в третьей декаде июля 2026 составила 12,85% годовых. Об этом говорится в материалах Банка России .

Регулятор подсчитал, что ставка 10 крупнейших финансовых организаций, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде июля 2026 года выросла по сравнению с предыдущей декадой.

В первой декаде она составляла 12,79% годовых, а во второй — 12,83% годовых.

Банками, показатели которых вошли в мониторинг, стали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.

Ранее Центробанк понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,00% годовых. Решение об этом совет директоров регулятора принял на заседании 24 июля.

В апреле глава Банка России не исключала, что пауза в снижении ставки возникнет в случае выхода на высокий уровень прогнозного диапазона инфляции.