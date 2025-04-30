«Магнит» договорился о покупке контроля в бизнесе «Азбуки вкуса»

«Магнит» договорился о покупке контрольного пакета в бизнесе «Азбуки вкуса», который в России считают «супермаркетом для богатых». По информации РБК , сумма сделки может составить около 30-35 миллиардов рублей.

В сделку вошло 170 магазинов «Азбуки вкуса», операционной компанией которой является ООО «Городской супермаркет». Также в договоре пять фабрик-кухонь в Москве и Санкт-Петербурге и три распределительных центра.

По информации издания, на «Азбуку вкуса» ранее претендовали «Яндекс» и «Севергрупп» Алексея Мордашова. Но «Азбука вкуса» сделала выбор в пользу предложения «Магнита».

В «Магните» и «Азбуке вкуса» сделку не стали комментировать.

В середине апреля стало известно, что новым владельцем службы доставки Boxberry станет «Яндекс». Покупка позволит увеличить клиентскую базу и расширить географию логистических сервисов «Яндекса».