Лучшей валютой относительно доллара назвали российский рубль
Российский рубль укрепился по отношению к доллару и стал лучшей валютой в мире. К такому выводу пришли в агентстве Bloomberg.
«С начала апреля рубль укрепился примерно на 12% и достиг отметки в 72,6 за доллар — самого высокого уровня с февраля 2023 года», — отметили в агентстве.
Укреплению рубля способствовали валютные поступления от продажи нефти на фоне ближневосточного кризиса. В материале отметили, что крепкий рубль «все больше похож на неотъемлемую черту нынешней российской экономики».
Причину этого увидели в дисбалансе на финансовом рынке и жесткой денежно-кредитной политике.
По мнению экспертов, укрепление национальной валюты помогает снизить инфляционное давление, но в то же время сокращает поступления в бюджет.
Президент России Владимир Путин во время выступления на съезде Союза машиностроителей назвал «грустными» темы ключевой ставки и укрепления рубля.