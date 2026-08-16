«Любой ценой». Миру напророчили глобальный кризис из-за перепроизводства в Китае

FA: перепроизводство в Китае может привести к глобальному кризису

Новый глобальный кризис может наступить из-за перепроизводства в Китае. Об этом предупредил журнал Foreign Affairs (FA).

«Стремление Пекина любыми способами наращивать экспорт <…> подрывает производственные амбиции развитых экономик, <…> а также развивающихся стран. <…> Проблема приобретает качественно новый и более опасный характер: способность мирового рынка поглощать избыточные производственные мощности Китая приближается к критической отметке», — отметили в материале.

По мнению авторов, если мировая экономика не справится с китайским перепроизводством, то это приведет к глобальному кризису. Правительства плохо подготовлены к такому сценарию.

«Пекин перерос свою экономическую модель: китайская экономика стала слишком большой, чтобы продолжать наращивать экспорт в несколько раз быстрее мировой экономики и находить рынки сбыта», — отметили в публикации.

За шесть лет внешнеторговый оборот Подмосковья с Китаем увеличился в 2,8 раза. КНР — один из основных торговых партнеров региона.