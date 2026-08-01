Лимиты на продажу топлива снова ввели в Волгоградской области

Сети АЗС в Волгоградской области повторно ввели лимиты на продажу топлива. Меру приняли из-за роста спроса, сообщила пресс-служба регионального комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса.

«В связи с резко возросшим спросом компании „Лукойл“ и „Газпром“ на АЗС временно ввели ограничения на отпуск топлива: за одну транзакцию отпускают 40 литров бензина», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что «Лукойл» временно ограничил отпуск дизельного топлива: 60 литров в городской черте, 200 — на трассе.

«Газпром» отпускает дизтопливо без ограничений. Власти Волгоградской области принимают все необходимые меры для стабильности на топливном рынке.

С 4 августа изменятся правила провоза топлива через Крымский мост, сообщил накануне советник главы полуострова Олег Крючков.