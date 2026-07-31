Правила провоза топлива через Крымский мост изменятся с 4 августа

С 4 августа изменятся правила провоза бензина и дизельного топлива через Крымский мост. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в телеграм-канале .

«Теперь топливо можно перевозить только в специальных канистрах из стали, алюминия или химически стойкого антистатического пластика с маркировкой „ГСМ“, „Огнеопасно“, fuel, gasoline, petrol, знаком UN или пиктограммой пламени», — написал он.

По его словам, через переправу нельзя будет провозить топливо в бутылках из-под воды, ПЭТ-тарах, емкостях от мочевины или бытовой химии. В жару неподходящая тара деформируется, пропускает пары, накапливает статику и создает угрозу пожара. Такие случаи приводили к возгоранию автомобилей.

Объем одной канистры не должен превышать 40 литров, топливо необходимо перевозить в герметичной емкости без трещин, вмятин и подтеков горючего.

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