Лимит на сладости, скрытый счет. Финансовый аналитик назвал пять способов экономии
Создание списка отложенных покупок, регулярный перевод части зарплаты на сберегательный счет и установка лимита на некоторые траты помогут сохранить деньги. Специалист по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов сообщил об этом РИА «Новости».
Некоторые полезные привычки, по его мнению, позволят сэкономить. Например, создание листа отложенных покупок, когда товары дороже определенной суммы приобретаются не сразу, а через несколько дней.
«Автоматизация перевода части дохода на сберегательный счет. Установка лимитов на „опасные“ категории: такси, кофе вне дома, сладости», — рассказал аналитик.
Смирнов посоветовал контролировать нерегулярные расходы. Сберегательный счет, по его мнению, нужно пополнять регулярно хотя бы 10% от дохода. При этом лучше настроить личный кабинет онлайн-банкинга так, чтобы скрыть накопления. Это избавит от соблазна снять часть средств.
Ранее директор по коммуникациям сервиса «Сравни» Юлия Зотова призвала перевести деньги с долгосрочных депозитов, чтобы не потерять в доходе из-за снижения ставок. По ее мнению, лучше воспользоваться краткосрочными вкладами под высокий процент.