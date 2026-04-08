Лимит на сладости, скрытый счет. Финансовый аналитик назвал пять способов экономии

Создание списка отложенных покупок, регулярный перевод части зарплаты на сберегательный счет и установка лимита на некоторые траты помогут сохранить деньги. Специалист по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов сообщил об этом РИА «Новости» .

Некоторые полезные привычки, по его мнению, позволят сэкономить. Например, создание листа отложенных покупок, когда товары дороже определенной суммы приобретаются не сразу, а через несколько дней.

«Автоматизация перевода части дохода на сберегательный счет. Установка лимитов на „опасные“ категории: такси, кофе вне дома, сладости», — рассказал аналитик.

Смирнов посоветовал контролировать нерегулярные расходы. Сберегательный счет, по его мнению, нужно пополнять регулярно хотя бы 10% от дохода. При этом лучше настроить личный кабинет онлайн-банкинга так, чтобы скрыть накопления. Это избавит от соблазна снять часть средств.

Ранее директор по коммуникациям сервиса «Сравни» Юлия Зотова призвала перевести деньги с долгосрочных депозитов, чтобы не потерять в доходе из-за снижения ставок. По ее мнению, лучше воспользоваться краткосрочными вкладами под высокий процент.