Ликсутов: инвестпортал Москвы в прошлом году посетили более 4,7 миллиона раз

В 2024 году инвестиционный портал Москвы посетили более 4,7 миллиона раз — это на 20% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«На инвестпортале Москвы предприниматели могут подобрать площадку для локализации производства, подать заявку на льготный кредит, найти подробную информацию о торгах или напрямую обратиться в органы власти», — рассказал он.
Для этого работают более 40 цифровых сервисов, с помощью которых можно подобрать наиболее подходящие меры поддержки. Самыми популярными за год стали электронная запись на осмотр объекта торгов, инвестиционная карта столицы и сервис «Московский инвестор». Последний позволяет предпринимателям оперативно и круглосуточно решать возникающие вопросы.
«В „Банке технологий“ пользователь может подобрать современное технологическое решение по автоматизации работы промышленного предприятия, а при помощи „Инвестиционного калькулятора“ рассчитать затраты для создания нового или расширения действующего производства», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Всего с момента открытия в 2014 году портал посетили более 26,5 миллиона раз. Дополнительная регистрация на нем не требуется, достаточно Mos.ID или учетной записи Портала поставщиков.
Экологи зафиксировали загрязнение фекалиями реки Лена в Якутии
Еще 6 инженерных классов открыли в Подольске
Систему противопожарной защиты расширили на предприятии Воскресенска
Еще 150 коробок гуманитарной помощи отправили из Подольска в зону СВО
Обвиняемых в похищении мужчины на западе Москвы арестовали
Школьники из Мытищ написали письма бойцам СВО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте