Ликсутов: инвестпортал Москвы в прошлом году посетили более 4,7 миллиона раз

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В 2024 году инвестиционный портал Москвы посетили более 4,7 миллиона раз — это на 20% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«На инвестпортале Москвы предприниматели могут подобрать площадку для локализации производства, подать заявку на льготный кредит, найти подробную информацию о торгах или напрямую обратиться в органы власти», — рассказал он.

Для этого работают более 40 цифровых сервисов, с помощью которых можно подобрать наиболее подходящие меры поддержки. Самыми популярными за год стали электронная запись на осмотр объекта торгов, инвестиционная карта столицы и сервис «Московский инвестор». Последний позволяет предпринимателям оперативно и круглосуточно решать возникающие вопросы.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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«В „Банке технологий“ пользователь может подобрать современное технологическое решение по автоматизации работы промышленного предприятия, а при помощи „Инвестиционного калькулятора“ рассчитать затраты для создания нового или расширения действующего производства», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Всего с момента открытия в 2014 году портал посетили более 26,5 миллиона раз. Дополнительная регистрация на нем не требуется, достаточно Mos.ID или учетной записи Портала поставщиков.

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