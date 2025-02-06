Ликсутов: инвестпортал Москвы в прошлом году посетили более 4,7 миллиона раз

В 2024 году инвестиционный портал Москвы посетили более 4,7 миллиона раз — это на 20% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«На инвестпортале Москвы предприниматели могут подобрать площадку для локализации производства, подать заявку на льготный кредит, найти подробную информацию о торгах или напрямую обратиться в органы власти», — рассказал он.

Для этого работают более 40 цифровых сервисов, с помощью которых можно подобрать наиболее подходящие меры поддержки. Самыми популярными за год стали электронная запись на осмотр объекта торгов, инвестиционная карта столицы и сервис «Московский инвестор». Последний позволяет предпринимателям оперативно и круглосуточно решать возникающие вопросы.