Автоэксперт Субботин назвал закономерной схему по субсидированию скидок на покупку машин
«АвтоВАЗ» совместно с Минпромторгом рассматривают возможность внедрения механизма прямых субсидий на скидки при покупке автомобилей. В беседе со «Свободной прессой» инициативу прокомментировал автоэксперт Вячеслав Субботин.
Он пояснил, что поддержка производителя напрямую влияет на сохранение рабочих мест на заводах.
«Это ведь поддержка не только производителя, а людей, которые работают на этом заводе. Прежде всего, людей. А то, что может показаться со стороны, мол, „АвтоВАЗ“ несостоятелен — это не так», — заявил специалист.
Эксперт указал на агрессивное ценообразование со стороны китайских производителей, которые активно демпингуют на российском рынке. В данных условиях предложенные меры можно считать закономерными, добавил Субботин.