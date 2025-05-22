Автоэксперт Субботин назвал закономерной схему по субсидированию скидок на покупку машин

«АвтоВАЗ» совместно с Минпромторгом рассматривают возможность внедрения механизма прямых субсидий на скидки при покупке автомобилей. В беседе со « Свободной прессой » инициативу прокомментировал автоэксперт Вячеслав Субботин.

Он пояснил, что поддержка производителя напрямую влияет на сохранение рабочих мест на заводах.

«Это ведь поддержка не только производителя, а людей, которые работают на этом заводе. Прежде всего, людей. А то, что может показаться со стороны, мол, „АвтоВАЗ“ несостоятелен — это не так», — заявил специалист.

Эксперт указал на агрессивное ценообразование со стороны китайских производителей, которые активно демпингуют на российском рынке. В данных условиях предложенные меры можно считать закономерными, добавил Субботин.