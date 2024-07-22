Курсы доллара и евро в России рассчитают по-новому

После того, как против Московской биржи ввели санкции, расчет курсов доллара и евро будут производить по-новому. С методикой Центробанка ознакомились журналисты «Ведомостей» .

В регуляторе отметили, что курсы американской и европейской валют установят, основываясь на данных о внебиржевых сделках банков, заключенных в течение дня до 15:30 по московскому времени. Специалисты Центробанка не станут включать в расчеты весь массив информации от кредитных организаций, отсекая крайние значения курса.

Банк России отказался от публикации курсы валют из-за западных санкций в середине июля. Регулятор перешел на внебиржевой курс рубля по отношению к доллару и евро.