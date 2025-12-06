Курской области выделят дополнительные средства

До конца 2025 года правительство России выделит еще два миллиарда рублей на поддержку жителей Курской области. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В правительстве отметили, что на оказание помощи региону за последние два года из федерального бюджета направили более 220 миллиардов рублей.

Из них порядка 190 миллиардов пошли на адресные меры поддержки жителей, в том числе предоставление жилищных сертификатов, выплаты по причинению вреда здоровью и утрате имущества и оказание единовременной материальной помощи.

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что восстановление экономики области входит в плановый режим, что позволяет перенаправить часть ресурсов в пользу системных механизмов.

«В первую очередь речь идет о выплатах населению ежемесячной материальной помощи в размере 65 тысяч рублей. Ее вводили до момента освобождения Курской области и продлили в мае по просьбе губернатора. Правительство приняло решение осуществить декабрьскую выплату, а средства направить на другие мероприятия по жизнеобеспечению региона», — объяснил он.

Ранее стало известно, что разыскали более 1,6 тысячи пропавших без вести жителей Курской области.