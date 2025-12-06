Курской области выделят дополнительные средства
Кабмин разработает дополнительные меры поддержки жителей Курской области
До конца 2025 года правительство России выделит еще два миллиарда рублей на поддержку жителей Курской области. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
В правительстве отметили, что на оказание помощи региону за последние два года из федерального бюджета направили более 220 миллиардов рублей.
Из них порядка 190 миллиардов пошли на адресные меры поддержки жителей, в том числе предоставление жилищных сертификатов, выплаты по причинению вреда здоровью и утрате имущества и оказание единовременной материальной помощи.
Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что восстановление экономики области входит в плановый режим, что позволяет перенаправить часть ресурсов в пользу системных механизмов.
«В первую очередь речь идет о выплатах населению ежемесячной материальной помощи в размере 65 тысяч рублей. Ее вводили до момента освобождения Курской области и продлили в мае по просьбе губернатора. Правительство приняло решение осуществить декабрьскую выплату, а средства направить на другие мероприятия по жизнеобеспечению региона», — объяснил он.
Ранее стало известно, что разыскали более 1,6 тысячи пропавших без вести жителей Курской области.