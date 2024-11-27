Курс юаня на Мосбирже превысил 15 рублей впервые с марта 2022 года

Курс юаня на Московской бирже вырос на 2,3% — до 15,004 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Китайская валюта по состоянию на 15:57 торговалась выше 15 рублей впервые с 29 марта 2022 года. К 17:08 юань упал до 14,845 рубля.
Курс евро и доллара тоже продолжает бить рекорды. Американская валюта взлетела до 114 рублей, европейская — до 120 рублей.
К концу декабря курс доллара может достичь показателя в 117-122 рубля, заявил эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Он назвал главной причиной укрепления иностранных валют вооруженную и экономическую эскалацию. Специалист также спрогнозировал рост ключевой ставки минимум до 23%.
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