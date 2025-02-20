Курс доллара впервые с сентября упал ниже 90 рублей

Курс доллара впервые с 5 сентября упал ниже 90 рублей и на пятницу, 21 февраля, составил 88,51 рубля. Об этом сообщил Центробанк, опубликовав обновленную базу данных .

За сутки доллар подешевел почти на два рубля. Курс евро также снизился — если на четверг он составлял 94,08 рубля, то на пятницу — уже 92,48. Юань также потерял в цене, но не столь резко — 24 копейки.

Накануне курс американской валюты опустился ниже 90 рублей на внебиржевом рынке. По состоянию на 15:01 19 февраля он составлял 89,87 рубля.

При этом после резкого обвала курса доллара в России закрылась часть пунктов обмена валюты, а другие, чтобы не уйти в минус, решили держать серьезный диапазон между покупкой и продажей.