Часть пунктов обмена валюты закрылись после обвала доллара

Ряд пунктов обмена валюты после резкого обвала курса доллара закрылись в России. Об этом стало известно 360.ru.

Продолжившие работу обменники приняли решение держать серьезный диапазон между покупкой и продажей, чтобы не уйти в минус.

Telegram-канал Shot со ссылкой на операционистов сообщил, что обменники «взяли тайм-аут», чтобы подождать стабилизации рынка и «не сливать валюту по дешевке».

Курс доллара на внебиржевом рынке в четверг рухнул ниже 90 рублей после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись накануне и продолжались около полутора часов.

Лидеры стран обсудили урегулирование ситуации на Украине, иранскую ядерную программу, Ближний Восток и двусторонние отношения в сфере экономики. Президенты договорились о продолжении контактов, в том числе о личной встрече.