Часть пунктов обмена валюты закрылись после обвала доллара

Лидеры стран обсудили урегулирование ситуации на Украине, иранскую ядерную программу, Ближний Восток и двусторонние отношения в сфере экономики. Президенты договорились о продолжении контактов, в том числе о личной встрече.
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