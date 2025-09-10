Курс доллара впервые с апреля превысил отметку в 84 рубля

Центробанк установил курс доллара на 11 сентября на уровне 84,92 рубля. Об этом сообщил сайт финансового регулятора.

В предыдущий раз доллар преодолел отметку в 84 рубля 12 апреля.

Курс евро на 11 сентября составил 99,82 рубля, а юаня — 11,86. Европейская валюта в прошлый раз поднималась выше 99 рублей 12 февраля.

Ранее ЦБ продлил на полгода запрет на открытие счетов в иностранной валюте и единовременное обналичивание более 10 тысяч долларов.

Согласно введенным регулятором правилам, банки не могут взимать комиссию с валюты.

Компании-нерезиденты потеряли возможности получать наличные в американских долларах, фунтах стерлингов или иенах.

При этом резидентам могут выдавать иностранную валюту на командировочные расходы.