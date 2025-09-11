Финансовый аналитик Разуваев назвал золото лучшей защитой от ослабления рубля

Золото — это лучшая защита от девальвации рубля. Таким мнением поделился финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с сайтом «Ридус» .

«Причина падения стоимости рубля — огромный бюджетный дефицит. Еще Виктор Черномырдин гасил бюджетный дефицит девальвацией, когда был премьером. Лучшая защита от девальвации — это золото. На фоне мировой геополитической обстановки золото должно дорожать», — отметил специалист.

На российском межбанковском рынке курс евро превысил 100 рублей — это произошло впервые с 12 февраля 2025 года. При этом курс доллара к рублю составляет 85,5 рубля.

Сейчас стоимость унции золота достигла 3668 долларов, но к концу 2025 года цена может превысить четыре тысячи долларов за унцию, сообщил сайт «Известия».