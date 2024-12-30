Курс доллара приблизился к 112 рублям на международном валютном рынке

Курс доллара за час взлетел до 112 рублей на международном валютном рынке

Резкий взлет курса доллара зафиксировали на международном валютном рынке Forex. Буквально за час американская валюта подорожала со 103 рублей почти до 112. Об этом свидетельствуют данные площадки Investing .

По представленному графику, первый взлет курса доллара до 107 рублей произошел сразу после начала торгов. Но после рубль укрепил свои позиции до 103 рублей за доллар.

Однако ралли продолжилось, и на момент написания материала курс доллара вырос до 111,96 рубля, прибавив +6,16%.

При этом установленный Центральным банком России на воскресенье, 29 декабря, курс доллара составлял 101,68 рубля.

Что стало причиной резкого взлета американской валюты на международном рынке, пока неизвестно.

Финансовый эксперт Андрей Бархота спрогнозировал, что к концу 2024 года курс доллара составит от 117 до 122 рублей. Он объяснил это повышенным спросом на валюту со стороны импортеров для обеспечения продолжения поставок продукции, а также повышенным интересом к доллару россиян, которые начали искать способы сохранить свои сбережения из-за сильной волатильности рубля.