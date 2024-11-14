Курс доллара превысил отметку в 100 рублей

Доллар подорожал на рынке форекс больше чем на 2% и превысил отметку в 100 рублей. Об этом сообщил РБК .

По его данным, в какой-то момент курс достиг 100,75 рубля, но чуть позже рост замедлился, и доллар стал стоить 99,75 рубля. В прошлый раз такую ситуацию наблюдали 6 ноября, отметило издание.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на фоне избрания Дональда Трампа президентом США евро обрушился сильнее всего с марта 2020 года — сразу на 1,8% по сравнению с укрепившимся долларом.

В конце октября экономист Михаил Хазин сообщал, что есть все предпосылки для роста курса доллара до 130 рублей. Он заявил, что в настоящее время запустили процесс девальвации.