Экономист Хазин допустил рост курса доллара до 130 рублей

Курс доллара может вырасти до 130 рублей, в настоящее время есть все предпосылки для таких значений. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал экономист Михаил Хазин.

По его мнению, в настоящее время уже запущен процесс девальвации, о чем и свидетельствует рост курса доллара. В качестве доказательства экономист привел, что еще несколько недель назад за американскую валюту давали 89 рублей. Сейчас же курс дошел до 97 рублей.

Если ситуация не изменится, вполне вероятно, что скоро значения достигнут и и 130 рублей за доллар, добавил эксперт.