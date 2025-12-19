Курс доллара превысил 81 рубль впервые с ноября 2025 года

Курс доллара на российском межбанковском рынке впервые с 19 ноября 2025 года поднялся выше 81 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:33 по московскому времени, курс доллара составлял 81,09 рубля, рост — 1,63%. В это же время курс евро поднялся на 0,13% и составил 93,69 рубля.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года курс американской валюты рассчитывается через курс доллара к юаню на «Форекс» и курс юаня к рублю на Московской бирже.

Экономист Юрий Твердохлеб ранее рассказал, что оптимальный курс для текущей экономической ситуации — 85-95 рублей за доллар. По нему и выстраиваются внутренние цены, и считаются соответствующие доходы хозяйствующих субъектов. Изменения на валютном рынке специалист объяснил активностью покупателей перед новогодними праздниками.