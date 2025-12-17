Кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб высказал мнение относительно оптимального для текущей экономической ситуации курса рубля к доллару. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам эксперта, наиболее благоприятный показатель — диапазон от 85 до 95 рублей за доллар.

«Курс этот сложился уже на протяжении последних лет и действительно по нему выстраиваются и внутренние цены, и считаются соответствующие доходы хозяйствующих субъектов», — отметил специалист.

Экономист также добавил, что текущие изменения на валютном рынке обусловлены, среди прочего, ростом активности покупателей перед новогодними праздниками.