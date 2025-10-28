Курс доллара на Forex упал ниже 78 рублей

Курс доллара на Forex ненадолго снизился до 77,87 рубля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные ICE на площадке Investing.com.

Позднее американская валюта снова начала расти и уже через семь минут оценивалась в 78,29 рубля.

Тем не менее, это первый случай с 22 июля, когда доллар на Forex стоил дешевле 78 рублей. Официальный курс Центробанка на сегодня составляет 78,98 рубля, но завтра возрастет до 79,81.

Ранее экономист Андрей Лобода сообщил, что до конца года, если не повлияют значительные негативные события на политической арене, курс доллара может стабилизироваться на уровне около 90 рублей.