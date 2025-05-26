Аналитик Подолян назвал текущий момент не самым лучшим для покупки биткоина

Главный аналитик Cryptorg Андрей Подолян поделился с «Газетой.Ru» своими наблюдениями о рынке биткоинов. Он отметил, что, несмотря на историческую прибыльность вложений в криптовалюту, текущий момент может быть не самым удачным для покупки.

Подолян подчеркнул, что сейчас курс биткоина достиг нового пика, и многие инвесторы испытывают синдром FOMO — страх упустить выгоду. Это может привести к тому, что новички массово вступят на рынок, после чего последует снижение стоимости криптовалюты. Аналитик предположил, что уровень в 110–115 тысяч долларов может стать точкой разворота, после которой цена упадет на пять-семь тысяч долларов.

Если же рассматривать долгосрочные инвестиции в биткоин, то, по мнению эксперта, лучше всего подойдет стратегия регулярных покупок криптовалюты одинаковыми суммами в определенный период времени — например, еженедельно или ежемесячно. Подолян подчеркнул, что такая тактика доказала свою эффективность и позволяет получать прибыль даже тем инвесторам, которые приобретали криптовалюту на исторических максимумах, после которых следовала коррекция цены на 70–80%.