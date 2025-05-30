Крупный таиландский банк ужесточил политику в отношении счетов россиян

Крупнейший коммерческий банк Таиланда, Bangkok Bank, ужесточил условия открытия депозитных счетов для иностранцев. Об этом сообщило издание Bangkok Post со ссылкой на представителей финансовой организации.

Теперь для оформления счета потребуется наличие долгосрочной визы. В банке пояснили, что новые меры направлены на противодействие мошенничеству и усиление кибербезопасности.

По словам представителей банка, изменения могут осложнить процедуру для части иностранных клиентов.

Тем, кто столкнется с проблемами при проведении операций, рекомендовали обращаться в службу поддержки. Уточнить детали можно через официальные каналы связи банка.

Ранее в Таиланде двое британских туристов приобрели неизвестный белый порошок под видом кокаина, попробовали его и умерли.