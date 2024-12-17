Крупнейшие российские банки повысили ставки по вкладам

Сразу несколько крупнейших российских банков подняли ставки по рублевым вкладам. На это обратил внимание «Коммерсант» .

В начале недели Сбербанк повысил ставки по накопительным счетам до 18% годовых. Однако такой процент будет доступен только при определенных условиях и первые три месяца.

Максимальная ставка по вкладам в этом банке достигла 22,5% (но при размещении на полгода суммы свыше миллиона рублей, а также выполнения ряда условий).

Ставки по краткосрочным вкладам в рублях повысили и в ВТБ. Максимальную ставку увеличили до 23,7% годовых на три месяца, а на шесть месяцев — до 24% годовых. Предложения будут доступны только для новых клиентов и при выплате процентов в конце срока.

Для клиентов ВТБ, которые обслуживаются по программе Private banking, максимальная ставка на три месяца составит 22,7% годовых и 23% годовых при вкладе на шесть месяцев.

Обновленное предложение по депозитам и накопительным счетам подготовили и в Альфа-банке. Ставку на вкладах сроком девять месяцев, один и три года, повысили до 24% годовых. Получить такую доходность могут клиенты, у которых не было вкладов или накопительных счетов, и те, кто не хранил деньги в банке.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал изменить кредитно-денежную политику ЦБ, сделав временную специальную ставку кредитования для стратегических предприятий и отраслей.