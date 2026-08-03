Криптоэксперт Порошин отметил, что пока частные инвесторы уходят с рынка, долгосрочные участники накапливают активы

В начале августа биткоин столкнулся с серьезным давлением со стороны продавцов. Розничные инвесторы продали около 32 тысяч BTC, зафиксировав убытки. Об этом «Известиям» заявил финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.

Эксперт отметил, что пока частные инвесторы уходят с рынка, долгосрочные участники накапливают активы. По его словам, такие периоды не всегда приводят к немедленному росту, но часто становятся основой для следующего подъема.

На этой неделе внимание крипторынка будет приковано к американской макроэкономической статистике. Инвесторы ожидают публикации индекса деловой активности в промышленности США ISM Manufacturing PMI. Если показатель превысит 50 пунктов, это будет свидетельствовать об устойчивости промышленного сектора экономики. Однако сильные данные могут снизить вероятность скорого смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС), что станет сдерживающим фактором для рисковых активов, включая биткоин.

Еще одним важным событием станет публикация отчета по занятости Non-Farm Payrolls. Эти данные традиционно влияют на ожидания рынка относительно дальнейших решений ФРС и могут вызвать повышенную волатильность.

По словам Порошина, фундаментальная ситуация вокруг биткоина остается неоднозначной. На актив влияют высокая стоимость денег в США и продажи со стороны части розничных инвесторов. При этом криптовалюта торгуется ниже себестоимости добычи большинства американских майнеров, которая оценивается в диапазоне 73–75 тысяч долларов.

Аналитик считает, что базовым сценарием на ближайшие дни является снижение биткоина в район 60–61,5 тысячи долларов, где расположена сильная зона спроса. От этого уровня возможно формирование технического отскока.