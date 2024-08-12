Криптоэксперт Макаровский: пирамидальные схемы могут стать ловушкой для неопытных инвесторов

Пирамидальные схемы продолжают находить жертв среди неопытных инвесторов в сфере криптовалюты. О том, как не попасться на эту ловушку, рассказал эксперт в области криптовалют и блокчейна Дмитрий Макаровский в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, в первую очередь должно насторожить обещание высокой доходности без риска. Надежные компании не могут гарантировать это, особенно в такой волатильной сфере. Также признаком пирамидальных схем считается вознаграждение за привлечение новых инвесторов.

Кроме того, сигналом о мошенничестве может стать запутанная схема инвестирования со скрытием настоящих финансовых потоков, отметил Макаровский.

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