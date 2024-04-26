Бельгия не признала силу указа Путина об обмене замороженными активами | 360°

Мир 26 апреля 2024, 18:42 Бельгия не признала силу указа Путина об обмене замороженными активами Минфин Бельгии отказал в содействии указу Путина об обмене активами Unsplash

Читать 360 в

Минфин Бельгии не станет участвовать в обмене заблокированными активами российских и иностранных инвесторов. Указ президента России Владимира Путина № 844 от 8 ноября 2023 года не имеет силы в Европе, заявил представитель ведомства в ответ на запрос РБК.

«Российские указы не ведут к возникновению каких-либо европейских обязательств», — отметил он.

Реклама

По словам собеседника издания, в Евросоюзе действуют только европейские нормативные акты о финансовых санкциях, в которых обмена не предусмотрен

Минфин Бельгии является регулятором для депозитария Euroclear, который хранит почти 230 миллиардов долларов, в виде облигаций и других видов ценных бумаг, в которые инвестировал Центробанк России.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассмотрит использование замороженных активов России для военной поддержки Украины. По его мнению, передача ценных бумаг РФ для поставок и закупок станет «шагом вперед».