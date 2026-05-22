Костин описал отсутствие влияния санкций на экономику России анекдотом про деда

Российская экономика продемонстрировала существенную устойчивость к введенным против нее санкциям. Как сообщил РБК , с таким заявлением на конференции ассоциации банков России выступил глава ВТБ Андрей Костин.

Он вспомнил анекдот с диалогом врача и престарелого пациента.

«Приходит к врачу пациент с жалобой. Доктор спрашивает: „Какая?“ „Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах“. Врач] говорит: „Вам сколько лет?“ „80“. „А вы что, аплодисментов ожидаете?“» — пошутил Костин.

Глава ВТБ пояснил, что такая же ситуация с российскими банками, которые попали под санкции еще в 2014 году, но на протяжении всех последующих лет они только развивались и весьма успешно.

«Мы накопили капитал, мы кредитуем экономику, все это работает. С учетом всех этих факторов надо быть довольными, как у нас развивается экономика», — добавил Костин.

По его словам, за все время ограничений у финансового и экономического секторов выработался к ним определенный иммунитет.

В понедельник, 18 мая, министр экономического развития Максим Решетников заявил об устойчивом замедлении годовой инфляции до 5,5%, что достаточно близко к таргету. Он подчеркнул, что такой результат обеспечила денежно-кредитная политика Центробанка и решения правительства. Министр добавил, что ослабление инфляции снизило давление на рынок розницы со стороны поставщиков.