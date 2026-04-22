Костин допустил снижение ключевой ставки до 8-9% в 2027 году

Достижение ключевой ставки ЦБ России на уровне 8–9% в 2027 году — вполне реальное. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в рамках бизнес-диалога с клиентами, его процитировало РИА «Новости» .

На вопрос, возможно ли снижение ключевой ставки до 8–9% к 2027 году, он ответил утвердительно.

«Многие ругают Центральный банк, но в этом есть четкая логика. Действительно, инфляция — это плохо. Действительно, хорошо, если бы инфляция была бы 4%, тогда ставка была бы 6-7%, наверное», — сказал Костин.

Глава ВТБ напомнил, что в России ключевая ставка доходила до 21%. По его словам, нынешней экономике страны непросто, однако если выбран определенный курс, то его «надо потерпеть». Костин предположил, что ставка снизится. К следующему году она может выйти на однозначный уровень.

С прошлого года регулятор последовательно, но аккуратно смягчает денежно-кредитную политику. Если в начале 2025 года ключевая ставка находилась на уровне 21%, то к концу года она снизилась до 16%. В марте ЦБ России седьмой раз подряд уменьшил ставку — до 15%, повторив февральское снижение на 0,5 процентного пункта. Очередное заседание на эту тему намечено на 24 апреля.

Ранее в ГД призвали Центробанк снизить ключевую ставку минимум до 13,5%. Как отметил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, инфляция замедляется, а курс рубля крепнет.