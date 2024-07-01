Компания «Щелково Агрохим» представила наработки на фестивале Betaren-2024

В Орловской области прошел 15-й агрофестиваль Betaren-2024. Его девизом стало «Единство достижений на территории рекордов», а в качестве гостей прибыли около 400 аграриев, ученых, фермеров и полеводов. Свежие наработки представила подмосковная компания «Щелково Агрохим».

Более двадцати пяти лет компания объединяет науку и практику, лидируя в сфере выращивания пшеницы, подсолнечника, сои и сахарной свеклы.

«Прежде всего мы представляем подмосковную науку, напомню вам, что мы из Подмосковья и представляем, конечно, достижения московской науки и технологий, направленных на развитие сельского хозяйства, — заявил гендиректор предприятия Салис Каракотов. — Вы видите вот здесь посевы, демонстрирующие мощь развития, где мы видим чистоту посевов, хорошее развитие листового аппарата, стеблевой системы».

После торжественного открытия и конференции гости осмотрели поля, на которых выращивают озимую и яровую пшеницу, подсолнечник, рапс и горох, поставляемые не только на внутренний рынок, но и на экспорт.