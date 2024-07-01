Компания «Щелково Агрохим» представила наработки на фестивале Betaren-2024
В Орловской области прошел 15-й агрофестиваль Betaren-2024. Его девизом стало «Единство достижений на территории рекордов», а в качестве гостей прибыли около 400 аграриев, ученых, фермеров и полеводов. Свежие наработки представила подмосковная компания «Щелково Агрохим».
Более двадцати пяти лет компания объединяет науку и практику, лидируя в сфере выращивания пшеницы, подсолнечника, сои и сахарной свеклы.
«Прежде всего мы представляем подмосковную науку, напомню вам, что мы из Подмосковья и представляем, конечно, достижения московской науки и технологий, направленных на развитие сельского хозяйства, — заявил гендиректор предприятия Салис Каракотов. — Вы видите вот здесь посевы, демонстрирующие мощь развития, где мы видим чистоту посевов, хорошее развитие листового аппарата, стеблевой системы».
После торжественного открытия и конференции гости осмотрели поля, на которых выращивают озимую и яровую пшеницу, подсолнечник, рапс и горох, поставляемые не только на внутренний рынок, но и на экспорт.
«На тех полях, что разрабатываются компанией, показывается, как надо работать, заботясь о земле — о нашем самом главном богатстве, получать высокий урожай и при этом думать о том, что мы передаем это тем, кто придет после нас. Это, наверное, самое главное достижение», — подчеркнул заместитель губернатора Орловской области Сергей Борзенков.
На форуме отметили, что отечественные аграрии держат высокий международный уровень. Они активно вытесняют импортную сельхозпродукцию, не снижают урожайность и качество, полностью закрывая внутренние потребности. Кроме того, ежегодно ставят новые рекорды.