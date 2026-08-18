Компания из Пущина присоединилась к проекту «Производительность труда»

ООО «Здоровье +» из города Пущино стало участником федерального проекта «Производительность труда». На предприятии начнут внедрять принципы бережливого производства, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Специалисты Регионального центра компетенций Московской области обучат сотрудников компании современным методам организации труда и работе с инструментами бережливого производства. Они будут сопровождать внедрение улучшений на каждом этапе.

ООО «Здоровье +» производит высокотехнологичные медицинские имплантаты и силовое оборудование для травматологии, ортопедии и комбустиологии. Всего компания выпускает около 2000 наименований продукции.

В качестве пилотного потока выбран участок «Оптимизация производства пластин для шейки плеча 90.12». Специалисты рассчитывают, что выработку на этом участке удастся повысить на 10%, снизить время протекания процесса на 15% и на 10% сократить незавершенное производство.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», нужно подать заявку на IT-платформе. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Узнать больше о поддержке бизнеса в Московской области можно на инвестиционном портале региона.