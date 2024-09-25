Коллекторы рассказали о передаче банками долгов клиентов через 30 дней просрочки
АБК: банки передают долги коллекторам спустя 30 дней просрочки
Банки передают непогашенные долги коллекторам спустя 30 дней просрочки. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор коллекторского агентства АБК Максим Колосков.
Он пояснил, что на более ранних сроках долги не передаются, поскольку это чаще всего рассматривается как техническая просрочка.
Колосков отметил, что процесс передачи долга осуществляется в соответствии с законодательством, регулирующим эту сферу, — с законом 230-ФЗ. Процесс включает в себя проведение тендеров, выбор агентов и фактическую передачу долговых обязательств на аутсорсинг.
По его словам, когда банки завершают все необходимые процедуры и определяют точки безубыточности для себя, они принимают решение о том, что дальнейшее сопровождение долга становится для них невыгодным. В результате долги передаются на специализированные электронные торговые площадки.
Кроме того, Колосков добавил, что коллекторские агентства обязаны уведомлять клиентов в течение пяти рабочих дней о том, что они приобрели долг у банка.
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