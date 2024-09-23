Финансист посоветовал россиянам не спешить с досрочным погашением кредитов

Финансист Пономарев: в ближайший год не нужно спешить гасить кредиты досрочно

В 2024 и 2025 годах не стоит торопиться с досрочным погашением кредитов, если есть свободные деньги, то лучше открыть вклад. Об этом заявил генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев в интервью «Газете.ru» .

Он отметил, что в ближайшее время Банк России не планирует снижать ключевую ставку. По его словам, в текущих условиях сложилась уникальная ситуация: плата за обслуживание ранее взятых кредитов оказывается ниже, чем ставки по современным банковским депозитам. Поэтому эксперт посоветовал россиянам вместо погашения кредитов, разместить свободные средства на депозит.

Пономарева добавил, если у человека есть миллион рублей для погашения кредита под 15%, то при ставке по депозиту в 18% годовых ему хватит денег, чтобы покрыть проценты по займу и при этом получить дополнительный доход.

Ранее ЦБ предложил ограничить срок комплексного урегулирования долгов по кредитам 30 днями. Проект рассмотрят в Госдуме в ближайшее время, сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей Алексей Чирков.