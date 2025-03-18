Инвестэксперт Пичугин: долгосрочные вклады лучше использовать в период стабильности

Независимый эксперт в области частных инвестиций Руслан Пичугин в разговоре с «Известиями» обсудил выбор между краткосрочными и долгосрочными банковскими вкладами. Он отметил, что этот выбор зависит от экономической ситуации и личных финансовых целей.
Пичугин подчеркнул, что краткосрочные вклады могут быть выгодными в условиях экономической нестабильности или при ожидании снижения ключевой ставки Центробанка. Они позволяют зафиксировать текущую доходность и обеспечивают гибкость, что особенно важно, если деньги могут понадобиться в ближайшее время.
С другой стороны, долгосрочные вклады, по его словам, лучше всего использовать в периоды экономической стабильности или при высоких процентных ставках.
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