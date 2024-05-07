Клиентский сервис при поставке смазочных материалов обсудили с участниками рынка | 360°

Деньги 07 мая 2024, 10:45 Клиентский сервис при поставке смазочных материалов обсудили с участниками рынка Автор фото: Дмитрий Верхоробин

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Состоялась технологическая конференция с участием представителей ведущих отраслей экономики России. Они обсудили перспективы рынка смазочных материалов и познакомились с сервисными решениями компании «Газпромнефть-СМ» для предприятий.

В технологической конференции приняли участие специалисты таких сфер, как металлургия, аграрная промышленность, транспорт и обслуживание техники. В рамках деловой программы обсудили перспективы рынка технических жидкостей, масел и пластичных смазок. Омский завод «Газпромнефть — смазочные материалы» поделился опытом внедрения системы клиентских сервисов. Эта конференция стала очередным этапом развития программы комплексного сопровождения партнеров.

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«Мы тщательно разрабатываем инструменты, чтобы предложить бизнесу максимально эффективные решения. Благодаря партнерским встречам и конференциям мы можем лучше понять потребности предприятий и расширять спектр возможностей, которые отвечают их задачам», — заявил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

В полный цикл клиентского сопровождения включили целый комплекс услуг: от консультации по выбору смазочных материалов и работы с дистрибьюторами по системе «одного окна» до технической поддержки и предиктивной диагностики механизмов по состоянию масел. Партнерам предоставили комплекс цифровых и технологических сервисов.