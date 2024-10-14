Стало известно, сколько россиян откладывают деньги «на черный день»

До 49% россиян откладывают деньги, формируя финансовую подушку безопасности. Об этом РИА «Новости» рассказали в компании по управлению активами Anderida Financial Group.

«Самая популярная цель накоплений — „на всякий случай, про запас“, то есть мы говорим о формировании классической подушки безопасности. На нее приходится около 49%», — указали в исследовании.

В прошлом году с этой целью копили лишь 42%.

Каждый пятый респондент назвал главной целью накоплений обеспечение себя в старости. При этом год назад сбережения на эту цель откладывали только четверть опрошенных. По данным аналитиков, россияне перестают рассчитывать на помощь детей.

Еще 18% откладывают деньги на дорогие покупки— машины, первоначальный взнос по ипотеке, крупную бытовую технику. Около 9% опрошенных формируют сбережения для того, чтобы оплачивать образование детям.