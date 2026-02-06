Каждый третий россиянин с ипотекой признался в оформлении сделки на эмоциях

Опрос среди взявших ипотеку россиян показал, что более половины из них заключили сделку, имея низкий уровень финансовой грамотности. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба девелопера Level Group.

Всего в низком уровне грамотности при оформлении ипотеки признались 65% респондентов. Также каждый пятый (21%) опрошенный уточнил, что брал кредит спонтанно и не задумывался о своей платежеспособности. Почти треть (36%) респондентов подтвердили, что совершали крупные покупки на эмоциях и потом жалели об этом.

Уже после оформления ипотеки почти половина опрошенных (41%) начали мыслить в долгосрочной перспективе и внимательнее относиться к тратам.

«К оформлению ипотечного договора важно подойти осознанно и трезво оценить реальную нагрузку на семейный бюджет. И здесь нужен трезвый расчет — ипотека не должна съедать более 40–50% дохода», — отметили в Level Group.

Ранее Центробанк анонсировал ужесточение лимитов для ипотеки на индивидуальное жилищное строительство.