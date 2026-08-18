Карты Visa и Mastercard могут уйти из оборота в России в 2027 году

Предположительно, карты Visa и Mastercard выйдут из оборота в России к концу 2027 года. Об этом РИА «Новости» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я думаю, что следующий год. То есть концу следующего года», — ответил он на вопрос о прекращении оборота карт Visa и Mastercard.

По его мнению, россияне уже почувствовали, что удобнее использовать новые платежные инструменты. Парламентарий добавил, что старые карты хуже защищены. Это может создать риски для тех, кто их использует.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина уточнила, что регулятор не устанавливал сроки прекращения работы карт Visa и Mastercard. Она предположила, что платежные инструменту начнут постепенно выводить из оборота. По ее словам, это уже происходит с помощью экономических методов.

Платежные системы Visa и Mastercard покинули рынок в России весной 2022, однако уже выпущенные карты продолжают работать на территории страны.