Между Эльбрусом и «Грозный-Сити»: зачем ЦБ страсти вокруг купюры в 500 рублей
Голосование за символы для новой банкноты в 500 рублей на сайте ЦБ превратилось в самую настоящую борьбу между патриотическими блогерами и властями Чечни: первые топят за Эльбрус, вторые призывают голосовать за «Грозный-Сити». И подобный спор вокруг денег не первый. Буквально в 2024 году скандал разгорелся из-за дизайна банкноты, посвященной Приволжскому федеральному округу. Наступили на те же грабли, получается.
Где голосовать за новый дизайн купюры в 500 рублей
Выбирать символы для 500-рублевой купюры начали 1 октября. Перечень символов Северо-Кавказского федерального округа все еще доступен на сайте Банка России.
Пользователям, которые хотят принять участие в голосовании, нужно отметить по одному объекту из каждой коллекции во вкладках «Лицевая сторона» и «Оборотная сторона» и подтвердить свой выбор, нажав кнопку «Проголосовать». В инструкции ЦБ обращают внимание, что после нажатия этой кнопки менять решение будет нельзя.
Противостояние Эльбруса и «Грозный-Сити»
В лидерах среди вариантов для лицевой стороны остается Академическая (Елизаветинская) галерея в Пятигорске. За нее проголосовали 569 943 человека. В фаворитах для оборотной стороны купюры довольно быстро оказались гора Эльбрус и деловой центр «Грозный-Сити».
И противостояние их было жарким. Некоторые журналисты даже отметили попытку «задействовать административный ресурс» во время голосования. В частности, на это обратил внимание военблогер Юрий Подоляка.
«Руководство Чечни очень хочет видеть на оборотной стороне купюры комплекс зданий „Грозный-Сити“, а потому еще 4 октября публично призвало голосовать именно за этот вариант (по сути, перечеркнув принципы, заложенные в правиле общественного обсуждения)», — написал он в своем Telegram-канале.
Аналогичным образом поступили председатель правительства Чечни Магомед Даудов, заместитель председателя правительства Чеченской Республики Адам Делимханов и боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев.
После этого часть блогеров в противовес деловому центру в Грозном призвала голосовать за гору Эльбрус «как символ всего Кавказа, а не его части». И это, по мнению Подоляки, было правильным решением, поскольку стало попыткой «защитить сам принцип общественного обсуждения, который, безусловно, правильный».
Ради чего вообще менять дизайн?
Автор Telegram-канала «Рыбарь» при этом задался вопросом, а ради чего вообще было менять дизайн купюры. Внятного объяснения будто бы регулятор не дал.
«Очень все кучно побежали агитировать за Эльбрус, подняли админресурс, начали фантазировать о новом символе такого-сякого. Вот только, как пишут коллеги, не слишком ясно: зачем было вообще менять Архангельск на что-то иное? Русский Север не то чтобы у нас много где представлен, и убирать его сейчас — точно хорошее решение?» — поинтересовался он.
Кроме того, отдельно забавляет (совсем без юмора), как патриоты кинулись голосовать за гору и отказались от изображения Соловецкого монастыря на старой купюре. Или после разрешения носить кокошник все замечать вокруг перестали?
Отдельный вопрос блогер адресовал тем, кто такие голосования затевает и «вовсю проводит в очередную годовщину событий 3–4 сентября 1993 года».
«Действительно стало скучно и решили стравить население? Или как?» — прямо спрашивает «Рыбарь».
По его мнению, всех этих склок можно было избежать, просто оставив на купюре те символы, к которым все привыкли.
«Оставили бы Архангельск, просто обновив купюру, и никто бы не обратил внимания на это. А по итогу вновь в инфополе разгорелись дискуссии и межэтнические разногласия, где население разделилось на два противостоящих друг другу лагеря. Как будто больше других проблем у государства нет», — развел руками автор канала.
Действия ЦБ назвали провокацией
Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова назвала онлайн-голосование ЦБ провокацией и отметила, что в Госдуме уже начали выступать с инициативами о том, как положить этому конец. И эти идеи тоже вызывают спорные чувства.
«В Госдуме, конкретно Миронов из „Справедливой России“, предложили положить конец провокации, устроенной Центробанком.<…> Миронов считает, что надо заменить географические изображения сценами Великой Отечественной Войны, ведь проигравшие в любом случае обидятся из-за горячей крови, поэтому от изображений символов регионов на купюрах стоит отказаться совсем», — пояснила она в своем Telegram-канале.
И тут же задалась справедливым вопросом, отчего у проигравших такая нежная нервная система, ведь, по этой логике, можно все конкурсы и соревнования отменить под тем предлогом, что проигравшая сторона обидится.
«Проигравших сторон будет много, ведь выберут одно изображение из многих вариантов. Надо уметь проигрывать, проигрыши закаляют. А вот расплачиваться сценами боев — так себе идея. Но ради того, чтобы цацкаться с проигравшими, пустим и Великую Отечественную в денежный оборот», — резюмировала она.