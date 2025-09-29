Кабмин внес в ГД проект бюджета на 2026–2028 годы

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2026–2028 годы. Об этом сообщила пресс-служба кабмина .

«Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов направлен на рассмотрение Государственной думы», — рассказали на сайте правительства.

Распоряжение о внесении документа подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ключевые приоритеты бюджета — выполнение национальных целей, обеспечение соцзащиты населения, потребностей обороны и безопасности страны.

В проекте бюджета важным направлением назвали финансирование мер по улучшению демографической ситуации. «Детский бюджет» на три года превысит 10 триллионов рублей. Деньги направят на выплаты пособий нуждающимся, программу маткапитала, субсидирование семейной ипотеки и предоставление семейной выплаты на детей.

Также бюджет включает модернизацию и строительство учебных заведений.

Ранее в Госдуме предложили прекратить выдавать социальные пенсии мигрантам. Такая мера позволит снизить нагрузку на федеральный бюджет.