Кабмин распределит 46,5 млрд рублей на развитие индустриальных парков

Правительство России направит более 46,5 миллиарда рублей на развитие индустриальных парков и технопарков в восьми регионах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Распределим свыше 46,5 миллиарда рублей, которые предусмотрены в федеральном бюджете на текущий год», — сказал он.

Средства из федерального бюджета пойдут на частичную компенсацию затрат на строительство, модернизацию и реконструкцию соответствующей инфраструктуры. Финансирование получат Башкирия, Татарстан, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Омская и Челябинская области, а также Москва.

Такие меры позволяют ускорить запуск новых производств, создавать условия для внедрения современных технологий и вывода продукции на рынок, а также способствуют появлению новых рабочих мест и укреплению экономики регионов.

Также Мишустин рассказал, что Кабмин выделит почти 12,5 миллиарда рублей на выплаты почетным донорам в 2026 году.