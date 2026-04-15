Кабмин подготовил меры по поддержанию стабильности бюджета

Правительство России подготовило необходимые меры для поддержания стабильности бюджета в условиях резких колебаний на внешних рынках. Об этом на совещании по экономическим вопросам в среду заявил президент Владимир Путин.

В ходе обсуждения глава государства отдельно остановился на теме государственных финансов.

«Мы не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять нацеленность на развитие, устойчивость, в том условиях резких колебаний конъюнктуры на внешних рынках», — сказал он.

Путин отметил, что кабмин внимательно отслеживает все колебания и наблюдает за происходящим.

«Правительство подготовило соответствующие меры», — заключил президент.

Ранее Путин констатировал, что в январе и феврале внутренний валовый продукт России сократился на 1,8%. Одними из причин он назвал погодные и календарные факторы.