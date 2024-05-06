Пострадавших в ДТП попросят доплатить за ремонт машины даже при наличии ОСАГО | 360°

Транспорт 06 мая 2024, 10:50 Пострадавших в ДТП попросят доплатить за ремонт машины даже при наличии ОСАГО Роскачество: пострадавших могут попросить внести доплату за ремонт авто по ОСАГО РИА «Новости»

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Даже при наличии полиса ОСАГО пострадавших в аварии могут попросить внести доплату за ремонт машины. В случае отказа им выплатят компенсацию, заявила Lenta.ru руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

«Одна из основных целей ОСАГО — компенсация убытков потерпевшим в результате дорожно-транспортных происшествий без дополнительной финансовой нагрузки на них», — сказала она.

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Специалист назвала два исключения. Страховая компания, по ее словам, может потребовать доплату, если в аварии виноваты обе стороны. Вяльшина заявила, что в этом случае размер ущерба разделят пополам, а недостающую сумму потребуют от участников ДТП.

Вторым исключением станет ситуация, при которой стоимость ремонта машины превысит лимит в 400 тысяч рублей. Вяльшина уточнила, что пострадавший сможет отказаться оплачивать разницу. В этом случае ему выплатят компенсацию, а машину не станут восстанавливать.

В 2024 году в России разрешили выдавать краткосрочные полисы ОСАГО, до трех месяцев. Для защиты от мошенников они начинали действовать через три дня после оформления.