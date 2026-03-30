Кабмин одобрил законопроект о нотариальном удостоверении ипотеки между физлицами

Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий обязательное нотариальное удостоверение договоров ипотеки между физическими лицами. Об этом сообщили в Минфине .

Инициативу разработали в рамках плана по «обелению» отдельных секторов экономики. Она направлена на защиту граждан от нелегальных кредиторов, которые выдают займы под залог жилья.

Согласно документу, нотариальное оформление станет обязательным для договоров ипотеки, если их предмет — жилое помещение или доля в праве собственности. Новые требования будут распространять на сделки между физлицами, включая индивидуальных предпринимателей.

Участие нотариуса позволит разъяснять сторонам условия сделки, проверять их законность и соответствие реальным намерениям, а также удостоверяться в дееспособности участников и добровольности их решений.

