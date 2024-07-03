К законопроекту об изменении налоговой системы предложили новые поправки

Минфин учел предложения бизнеса и парламентариев и доработал поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов .

Правительство внесло в Госдуму поправки к законопроекту о совершенствовании налоговой системы ко второму чтению.

«Были учтены предложения бизнеса и парламентариев, озвученные во время общественных обсуждений законопроекта. Часть поправок внесут непосредственно депутаты, многие из которых поддерживаются, в том числе касающиеся северных надбавок при расчете ставки НДФЛ и другие», — подчеркнул глава Минфина.

Проект решения, касающегося федерального инвестиционного налогового вычета, представят в комитет по бюджету и налогам Госдумы до второго чтения.

В Минфине сообщили, что доработанный законопроект о модернизации Налогового кодекса включает в себя ряд ключевых изменений. В их числе расширение преференций для отраслей IT и радиоэлектроники, налоговое стимулирование для малых технологических компаний. Также изменения коснутся уплаты госпошлин и индексации ставок акцизов. Кроме того, курортный сбор преобразуют в туристический налог. При этом, муниципалитеты будут определять необходимость его введения и размер сами, а ставка будет расти постепенно.