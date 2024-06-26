Финансист Арехина заявила, что туристический сбор пойдет на развитие турсферы в регионах

Введение туристических сборов пойдет на пользу как самим регионам, так и в будущем — приезжим. Об этом этом «Миру 24» рассказала президент Российского клуба финансовых директоров Ирина Арехина.

По ее словам, введение этого целевого налога поднимет качество туристической сферы, так как полученные от туристов деньги пойдут на развитие объектов именно этой сферы.

«В качестве аналога можно привести транспортный налог, который так же поступает в региональный бюджет и, в теории, должен идти на развитие транспортной инфраструктуры», — отметила эксперт.

Она добавила, что решение о введении туристического сбора каждый регион принимает сам. В среднем он составляет около 65 рублей в сутки.