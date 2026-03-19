Южная Корея нарастила поставки цитрусовых в Россию до максимума

Поставки апельсинов из Южной Кореи в Россию увеличились на 5% за месяц

Поставки апельсинов из Южной Кореи в Россию в феврале достигли рекордных 54,8 тонны, увеличившись за месяц на 5%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные корейской статистической службы.

В годовом выражении экспорт вырос в 5,3 раза, а рост поставок продолжается второй месяц подряд. Ранее Южная Корея поставляла апельсины нерегулярно, но с января 2025 года они стали беспрерывными.

Всего за прошлый год Россия приобрела у Южной Кореи 111,5 тонны апельсинов почти на 337 тысяч долларов. Это в 1,9 раза больше, чем в 2024 году.

Кроме того, в феврале в Россию прибыло 5,5 тонны южнокорейских мандаринов на 17 тысяч долларов. Их поставки выросли в 3,6 раза по сравнению с январем и в 64 раза в годовом выражении.

В незначительных объемах корейцы также экспортировали в Россию лимоны. Рекордный объем мандариновых поставок зафиксировали в ноябре — 643,5 тонны.

Россия, в свою очередь, по итогам февраля этого года поставила в Южную Корею рекордные с прошлого года объемы кукурузы и пшеницы.