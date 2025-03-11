Юрист рассказал, кого оштрафуют за работу на дому

Россиянам запрещено открывать в квартирах офисы, склады, детские сады или промышленное производство. За нарушение правил их могут оштрафовать, сообщила адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Наталья Костина агентству «Прайм» .

«К выполнению этих услуг государство устанавливает четкие требования, призванные обеспечить санитарные и гигиенические нормы, безопасность, качество. Чаще всего жилое помещение в классическом варианте им не соответствует», — сказала она.

Например, присматривать на дому за чужими детьми можно, но только в квартире не выше третьего этажа. Юрист предупредила, что если воспитанники останутся в домашнем детсаду дольше четырех часов, то хозяевам придется готовить для них еду, а к ней предъявляются отдельные требования.

Выпекать хлеб, по словам Костиной, тоже можно лишь с соблюдением жестких требований к предприятиям общепита и производству пищевой продукции. Она сообщила, что для ведения бизнеса из дома придется провести реконструкцию и перепланировку, разработать проект, согласовать его с соседями и муниципальной властью. За использование жилья не по назначению предусмотрен штраф от одной до полутора тысяч рублей для частных лиц, от двух до трех тысяч для должностных лиц и предпринимателей.

В Санкт-Петербурге тату-мастер без медобразования получила условный срок за смерть клиентки из-за передозировки обезболивающего. Выжившие клиенты тоже жаловались на ее некомпетентность.